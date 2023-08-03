Угрожает ли Азербайджану жуткая болезнь из прошлого?

Во многих странах, в том числе в США, рост числа людей, зараженных опасной болезнью - проказой, история которой насчитывает более 3000 лет, вызывает обеспокоенность ученых.

Haqqin.az сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ, что проказа, страшная болезнь средневековья, вновь начала поднимать голову.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), заболеваемость проказой на юго-востоке страны увеличилась более чем вдвое за последнее десятилетие. Во Флориде наблюдается резкий рост заболеваемости, в результате чего у пациентов остаются глубокие шрамы. Хроническая бактериальная инфекция, также известная как болезнь Хансена, в первую очередь поражает кожу, глаза и нервную систему.

Для появления симптомов проказы требуется от 5 до 7 лет, и у пациентов могут появиться кожная сыпь, язвы, изменение цвета или онемение кожи.

Согласно отчету CDC, в 2020 году в США было зарегистрировано 159 новых случаев заражения. Во Флориде болезнь контролируется с помощью наблюдений.

По подсчетам ученых, в Средние века от этого заболевания страдал примерно каждый 30 человек в Европе. Заболевание было настолько широко распространено, что больных отправляли в колонии для проживания на изолированных островах, вдали от поселений. Но в начале 16 века болезнь таинственным образом исчезла и почти никогда не возвращалась. Несмотря на внезапное снижение заболеваемости, ученые обнаружили, что бактерии лепры мало изменились за сотни лет.

Лепра оставалась в значительной степени неизменной генетически на протяжении веков. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно регистрируется более 200 тысяч случаев лепры. В настоящее время это заболевание излечимо с помощью многих лекарственных препаратов, которые ВОЗ предлагает бесплатно с 1995 года.

Число больных лепрой в Азербайджане составляет 14 человек. Как сообщили haqqin.az в Республиканской больнице лепры, в результате правильного лечения и профилактики, проводимых в бывшем СССР, это заболевание находится в фазе ликвидации в Азербайджане, как и на всем постсоветском пространстве.

Лечение лепры в стране проводится комбинированными препаратами по схеме, установленной Всемирной организацией здравоохранения. В больнице отметили, что ситуация с проказой в Азербайджане находится под контролем и роста не наблюдается.