Кремль не комментирует атаку на Новороссийск
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки морских дронов в районе Новороссийска.
«Здесь нужно вопросы адресовать в Министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало Министерство обороны», - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Отметим, что, согласно сообщению украинских СМИ, в результате ночной атаки на военно-морскую базу в Новороссийске получил повреждения российский десантный корабль «Оленегорский горняк». Министерство обороны России официально подтвердило информацию об атаке морских дронов на Новороссийск, однако заявило, что «в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей».