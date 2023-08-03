Президента ЦСКА обвинили в соучастии в войне против Украины

СБУ утверждает, что президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер причастен к финансированию российской армии, сообщается на официальном телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Как считают в спецслужбе, Гинер близок к военно-политическому руководству России и владеет АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина», которое с начала вторжения в феврале 2022 года обеспечивает патронами российскую армию.

Помимо этого, как уточняет СБУ, Гинер через ряд подставных лиц является бенефициаром группы компаний VS Energy International Ukraine, а также владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров в Украине.

Против Гинера возбуждено уголовное дело по статье о пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит пожизненный срок с конфискацией имущества.