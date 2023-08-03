Центробанки мира активно скупают золото: больше всех Китай

Мировые центробанки в июне вернулись к закупкам золота и, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютные резервы 55,4 тонны золота. Об этом пишет Интерфакс.

В мае, по уточненным данным, наблюдался отток 26,6 тонны, отмечает издание.

В июне к закупкам вернулась Турция (увеличила запасы на 11,4 тонны), что поддержало общий тренд.

Крупнейшим покупателем оказался Китай (21,2 тонны), также закупали золото в резервы Польша (13,7 тонны), Узбекистан (8,4 тонны), Чехия (2,5 тонны), Катар (1,6 тонны) и др.

Крупными нетто-продавцами оказались лишь Казахстан (3,2 тонны) и Сингапур (1 тонна).