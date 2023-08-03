Пожар в доме торжеств в Сумгаите потушили видео; добавлено фото; обновлено 16:23
Пожар в доме торжеств Green House в Сумгаите потушен силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в МЧС.
Согласно информации, несмотря на ветреную погоду, которая затруднила проведение противопожарных мероприятий, пожар был потушен в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.
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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в доме торжеств в Сумгаите.
Как сообщили в МЧС, на место прибыли подразделения соответствующих сил МЧС. В настоящее время идет работа по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена.
August 4, 2023
August 4, 2023