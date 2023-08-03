Пожар в доме торжеств Green House в Сумгаите потушен силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в МЧС.

Согласно информации, несмотря на ветреную погоду, которая затруднила проведение противопожарных мероприятий, пожар был потушен в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.