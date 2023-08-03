Эрдоган еще раз о визите Путина в Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться в августе, но точная дата не определена, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Точная дата еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. Я надеюсь, что в результате их работы визит состоится в августе», - ответил Эрдоган на вопрос журналистов о том, когда Путин посетит Турцию.

Турция и Россия «находятся на одной стороне» по ситуации с зерновой сделкой, заявил Эрдоган.