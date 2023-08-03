Польша и Литва опасаются провокаций России и Беларуси

Лидеры Польши и Литвы провели срочную встречу в стратегическом районе, где эти страны НАТО граничат с Беларусью и российской Калининградской областью, предупредив, что они готовятся к провокациям со стороны Москвы и Минска. Об этом передает «Голос Америки».

Согласно информации, встреча прошла спустя два дня после того, как два белорусских вертолета на короткое время залетели в воздушное пространство Польши на малой высоте, что было расценено как провокация.

Обе страны восточного фланга НАТО усилили охрану границ после прибытия в Беларусь связанной с Россией «Группы Вагнера» после мятежа в России в июне.

«Россия и Беларусь усиливают давление на границы, увеличивая количество провокаций, и мы должны понимать, что количество этих провокаций будет расти», – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.