Азербайджан предложил помощь Грузии
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в связи с трагедией, произошедшей в результате селей и оползней вблизи курорта Шови в горном районе Рача (Грузия).
Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших во время этой трагедии и дружественному правительству и народу Грузии, пожелал выздоровления пострадавшим.
Байрамов выразил надежду на то, что пропавшие без вести будут найдены в ближайшее время.
Глава МИД также подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Грузией и готов оказать всяческое содействие в спасательных мероприятиях и ликвидации последствий стихийного бедствия.
Дарчиашвили поблагодарил за проявленную солидарность и поддержку.