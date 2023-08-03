Азербайджан предложил помощь Грузии

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в связи с трагедией, произошедшей в результате селей и оползней вблизи курорта Шови в горном районе Рача (Грузия).

Министр выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших во время этой трагедии и дружественному правительству и народу Грузии, пожелал выздоровления пострадавшим.

Байрамов выразил надежду на то, что пропавшие без вести будут найдены в ближайшее время.

Глава МИД также подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Грузией и готов оказать всяческое содействие в спасательных мероприятиях и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Дарчиашвили поблагодарил за проявленную солидарность и поддержку.