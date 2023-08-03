В Минске начались II Игры стран СНГ.

Игры стартовали с художественной гимнастики. Групповая команда Азербайджана в составе Сакинаханум Исмаилзаде, Говхар Ибрагимовой, Илахи Бахадировой, Захры Джафаровой, Аян Садыховой и Медины Аслановой в упражнении с пятью скакалками заняла 2-е место с результатом 32,55, уступив только белорускам.

Всего здесь выступают семь групповых команд. Завтра групповички выступят с мячами, после чего определятся призеры в многоборье.

В эти минуты проходят индивидуальные соревнования.