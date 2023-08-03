Nar поддержал лагерь YAŞAT для детей шехидов фото
Nar принял участие в реализации третьего лагеря YAŞAT для детей шехидов, организованного Фондом YAŞAT и объединением «Волонтеры ASAN».
Основная цель проекта, одним из организаторов которого стал Nar, - поддержка эффективного летнего отдыха и личностного развития детей шехидов.
На третьей неделе лагеря мобильный оператор организовал интерактивный тренинг для более чем 40 участников по ораторским навыкам на азербайджанском языке совместно с Академией дикции, где участников обучили важнейшим элементам успешного выступления. В завершение тренинга его участникам были вручены ценные подарки от Nar.
Nar проводит различные стипендиальные программы и авторские социальные проекты с целью поддержки образования детей шехидов.
Более подробную информацию о проектах можно получить на странице nar.az/projects.