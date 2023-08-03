«Азерлотерея» продолжает помогать выигрывать

Популярная в последние месяцы Poz-Qazan, любимая «Золотая экстра», снова порадовала крупными выигрышами. Первый крупный приз по этой игре в июле составил 75 000 манатов. При этом сразу 8 билетов по 10 000 манатов нашли своих счастливчиков. Выигрышные билеты были приобретены в Баку, Нахчыване, Ленкорани, Губе, Уджаре и Агсу.

В июле по лотереям, проведенным законным организатором лотерей и оператором спортивных ставок ОАО «Азерлотерея», было 15 крупных выигрышей.

Победителям «Золотой экстры» Эльданизу Иманову, Самиру Нагиеву и Асалату Халилову выпало 10 000 манатов.

Еще два крупных выигрыша – 25 000 манатов были выиграны в лотерее «Золото» в Ленкорани и Сумгаите. А житель Билясувара Намик Гулиев выиграл 25 000 манатов в лотерее Tap, Qazan. Также 10 000 манатов были выиграны в лотереях Zümrüd, Ani 50 и 10X.

Отметим, что в лотереях, организованных «Азерлотереей», победителей ждут крупные выигрыши в размере от 25 000 до 1 000 000 манатов. Приобрести лотерейные билеты можно в точках продаж лотереи, отделениях «Азерпочт» и Misli.