Госдеп резко раскритиковал Россию: «Хватит!»

Все члены Организации Объединенных Наций должны объединить усилия для противодействия России, ее шантажа голодом, который может начаться в мире. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совета Безопасности ООН по глобальной пищевой безопасности.

«Каждый член Организации Объединенных Наций должен сказать Москве: хватит! Хватит использовать Черное море как средство шантажа. Хватит обращаться с самыми уязвимыми людьми в мире как с разменной монетой. Хватит этой неоправданной, бессовестной войны», - сказал Блинкен.

Блинкен представил совместную декларацию, подписанную более чем 80 государствами, включая Германию, с требованиями прекратить использовать продовольствие как инструмент в ходе конфликтов.

Страны, подписавшие документ, обязуются принять меры, чтобы положить конец использованию голода среди мирного населения как тактики ведения войны. «Голод не должен использоваться как оружие», - подчеркнул госсекретарь США, призвав все страны ООН присоединиться к инициативе.