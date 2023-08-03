В Казахстане хотят запретить российскую военную символику

В Казахстане хотят запретить военные символы «Z», «V», «Армия России», «Вежливые люди», «ЧВК Вагнер». Об этом пишет КазТАГ со ссылкой на сообщение национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

«…В 2022 году в связи с начавшимся российско-украинским конфликтом в Казахстане участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики «Z» или «V». Отмечаются факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под различными наименованиями, в частности, «Армия России», «Вежливые люди» и тому подобное, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе. В этой связи Генпрокуратурой РК в текущем году направлено предложение в правительство РК о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства», - сообщил прокурор отдела защиты общественных интересов прокуратуры Семея Куат Бапинов.

На сегодняшний день госорганами с участием Генпрокуратуры РК прорабатываются правовые основания по недопущению распространения через торговые сети этнополитизированной символики («Восточный Туркестан», «Курдская рабочая партия», ЧВК «Вагнер» и тому подобное).