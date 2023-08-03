4 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку среди семей, которые на следующем этапе будут переселены в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщили в комитете, в мероприятии приняли участие представители специального представительства президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Исполнительной власти Зангиланского района.

В жеребьевке приняли участие 22 семьи (106 человек). В соответствии с составом 9 из них обеспечены трехкомнатными, 9 - четырехкомнатными и 4 - пятикомнатными жилыми домами. Указанные семьи проживают в местах временного поселения в Баку и Сумгаите.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в соответствии с графиком будут отправлены в село Агалы 12 августа.