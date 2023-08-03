Днем в пятницу, 4 августа, в пожарную часть поступила информация о возгорании на открытой местности вблизи улицы Ашуга Гурбана в Баку. Согласно сообщению МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

АПА передает, что автомобиль, перевозивший топливо, также загорелся во время инцидента и пришел в негодность.

Спустя некоторое время пожар был потушен сотрудниками МЧС. В министерстве отметили, что благодаря профессионализму пожарных не было допущено распространение огня на высоковольтные воздушные линии электропередач, парк топливных баков, нефтегазопроводы и жилые дома в этом районе, что привело бы к серьезным последствиям.