Пекин подтвердил: Китай отправляет своего представителя на переговоры по Украине

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Джидду для переговоров по Украине, сообщило Министерство иностранных дел Китая в пятницу.

Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы и дальше играть конструктивную роль в продвижении политического решения кризиса в Украине, заявил официальный представитель китайского МИД.

О подготовке саммита о мирном урегулировании войны в Украине, который пройдет 5-6 августа в Саудовской Аравии, стало известно на прошлой неделе. По данным The Wall Street Journal, в саммите в Джидде примут участие представители Украины, развивающихся стран и государств Запада. России в числе приглашенных не будет, сказано в публикации.

Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита именно с расчетом привлечь к переговорам Китай, указывали западные дипломаты, на которых ссылались журналисты WSJ.