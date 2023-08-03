В Азербайджане принят «космический» закон

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О космической деятельности».

Закон опубликован в пятницу на сайте главы государства, он вступит в силу через 60 дней. В целом, документ состоит из 24 статей и 6 разделов.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы космической деятельности в Азербайджане, общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности в космической отрасли, и регулирует отношения, связанные с национальной деятельностью в космическом пространстве.