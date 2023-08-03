Ракеты и дроны Ирана. Те, кто верит – налетай! наш комментарий
На уходящей неделе поступили сразу две новости о росте активности военно-промышленного комплекса Ирана: появление у ВМС КСИР ракет дальностью 600 километров и планы Тегерана о строительстве заводов по производству беспилотников в России и Беларуси.
Успехи военно-промышленного комплекса Ирана труднооспоримы, но далеко не так однозначны, как это можно себе представить, если читать иранский официоз. То есть и аплодировать есть чему, все же страна добивается этого в условиях жестких шансов. И повода представителям режима бросать на радостях чалму в воздух нет никакого. Такой вот парадокс, чтобы разъяснить его, потребуется ответить на несколько вопросов.
И прежде всего – являются ли образцы новейших иранских вооружений достаточно качественными?
Тут, разумеется, смотря с чем сравнивать. Отдавая должное иранским инженерам и в значительной степени иранской службе научно-технической разведки, успехи которой в добывании новейших военных технологий трудно недооценить, нужно признать, что в целом уровень продукции иранского ВПК не дотягивает до международных образцов.
Те же БПЛА «Шахеды» существенно уступают и турецким, и американским, и израильским, и даже китайским, многократно раскритикованным, образцам. И востребованность «Шахедов» объясняется только одним – откровенной недооценкой российским командованием этого вида военной техники, в результате чего Москва сейчас вынуждена закупать их в значительных количествах – своих-то нет.
Что же до иранских ракет классов «земля-воздух», «воздух-воздух» и так далее вплоть до «корабль-корабль», то здесь Тегерану похвастаться абсолютно нечем, в этой сфере он уверенный середнячок, механически повторяющий мировые наработки, которые, к слову, не такие уж и закрытые. Современные технологии ракет такого класса широко известны и отработаны до мелочей.
Что же касается более сложных систем, зенитно-ракетных комплексов ПВО класса российских С-400/500, израильского «Железного купола» или американского Patriot во всех его модификациях, то ничего даже близкого к мировым стандартам иранцам создать не удалось. Широко разрекламированные комплексы «Бровар» не выдержали испытаний в боевой обстановке в Сирии и проиграли там израильской авиации всухую.
Речи о каких-то серьезных разработках иранцев в области артиллерийских систем, авиации поля боя и танков и вовсе не идет. Поскольку их просто нет. И в ближайшее время не предвидится, чего ни коснись – все глубокая модернизация, причем на пределе возможного, когда основная платформа уже полностью устарела, новой не предвидится, а потому что-то навешивается на то, что есть, без особого анализа, как такая «вундервафля» поведет себя в реальных условиях боевых действий.
Ехидный критик тут же задаст встречный вопрос: а почему тогда иранское оружие покупают? Не есть ли это признак его успешности?
Но предлагаю посмотреть на ситуацию немного с другой стороны и задам встречный вопрос: а покупатели кто?
О причинах российских закупок говорилось выше и объяснять что-то дополнительно представляется излишним. Что же до остальных покупателей… Их можно пересчитать по пальцам одной руки: йеменские хуситы, Колумбия, Венесуэла и совсем немного Сирия. Причем все эти закупки находятся в нижнем ценовом и технологическом сегментах: немного стрелкового оружия, минометы, боеприпасы, неуправляемые ракеты и остальное по мелочи.
Весьма показательна в этом отношении история октября 2017 года, когда хуситы в ответ на морской караван минометов и безоткатных орудий из Ирана прямо заявили иранцам следующее: «Эти системы иранского производства нам не нужны ввиду их низкого качества. Просто дайте нам деньги и мы будем сами закупать это на черном рынке, но западного производства».
Кстати, такие случаи не единичны, на подобный отпор иранцы натыкались и у своих прокси в Ираке, и в Латинской Америке. Так что ни о каком серьезном оружейном экспорте Ирана, включая нелегальный экспорт, говорить не приходится – его попросту нет, поскольку Тегерану нечем его наполнить.
Лет тридцать-сорок назад брали бы, конечно, да еще и с радостью, но с тех пор времена изменились, теперь даже Африка избалована качественным оружием, и иранское готово взять только в том случае, если Тегеран за это еще и приплатит.
Вот и наступило время третьего важного вопроса: а способен ли Тегеран войти в число государств-лидеров по экспорту вооружений? Спойлер – нет.
И причина здесь очевидна – технологическая отсталость Тегерана. Что касается единичных образцов в рамках НИОКР – вполне себе на уровне. Не революционные прорывы, конечно, но вполне себе ничего. Что же касается промышленного внедрения, то здесь полный затык. В этом плане Иран мало чем отличается от СССР конца 70-х – начала 80-х годов.
В экономике все взаимосвязано, одна отрасль тянет за собой другую, успехи в одной технологической сфере дают мультипликативный эффект в других. С этим у Ирана огромные проблемы, которые серьезно усложняются дисбалансом в иранской экономике. Дошло до смешного – обладая вторыми в мире запасами природного газа, Тегеран не в состоянии наладить энергоснабжение даже собственной страны, поскольку технологии прошлого века, а оборудование изношено полностью и модернизации не подлежит. Героизм иранских инженеров в том и заключается, что они хоть как-то заставляют это работать.
Но перспективы самые мрачные. Если режим в Тегеране не пересмотрит свою политику по приоритетности финансирования ВПК в ущерб остальным отраслям, в первую очередь, высокого передела и высоких технологий, то все его «достижения» необратимо примут исключительно «бумажный» характер. То есть будут существовать только в фантазиях и заявлениях первых лиц в Тегеране.