Икрам Нур, автор haqqin.az 17:50

На уходящей неделе поступили сразу две новости о росте активности военно-промышленного комплекса Ирана: появление у ВМС КСИР ракет дальностью 600 километров и планы Тегерана о строительстве заводов по производству беспилотников в России и Беларуси. Успехи военно-промышленного комплекса Ирана труднооспоримы, но далеко не так однозначны, как это можно себе представить, если читать иранский официоз. То есть и аплодировать есть чему, все же страна добивается этого в условиях жестких шансов. И повода представителям режима бросать на радостях чалму в воздух нет никакого. Такой вот парадокс, чтобы разъяснить его, потребуется ответить на несколько вопросов. И прежде всего – являются ли образцы новейших иранских вооружений достаточно качественными?

Тут, разумеется, смотря с чем сравнивать. Отдавая должное иранским инженерам и в значительной степени иранской службе научно-технической разведки, успехи которой в добывании новейших военных технологий трудно недооценить, нужно признать, что в целом уровень продукции иранского ВПК не дотягивает до международных образцов. Те же БПЛА «Шахеды» существенно уступают и турецким, и американским, и израильским, и даже китайским, многократно раскритикованным, образцам. И востребованность «Шахедов» объясняется только одним – откровенной недооценкой российским командованием этого вида военной техники, в результате чего Москва сейчас вынуждена закупать их в значительных количествах – своих-то нет. Что же до иранских ракет классов «земля-воздух», «воздух-воздух» и так далее вплоть до «корабль-корабль», то здесь Тегерану похвастаться абсолютно нечем, в этой сфере он уверенный середнячок, механически повторяющий мировые наработки, которые, к слову, не такие уж и закрытые. Современные технологии ракет такого класса широко известны и отработаны до мелочей. Что же касается более сложных систем, зенитно-ракетных комплексов ПВО класса российских С-400/500, израильского «Железного купола» или американского Patriot во всех его модификациях, то ничего даже близкого к мировым стандартам иранцам создать не удалось. Широко разрекламированные комплексы «Бровар» не выдержали испытаний в боевой обстановке в Сирии и проиграли там израильской авиации всухую.

Речи о каких-то серьезных разработках иранцев в области артиллерийских систем, авиации поля боя и танков и вовсе не идет. Поскольку их просто нет. И в ближайшее время не предвидится, чего ни коснись – все глубокая модернизация, причем на пределе возможного, когда основная платформа уже полностью устарела, новой не предвидится, а потому что-то навешивается на то, что есть, без особого анализа, как такая «вундервафля» поведет себя в реальных условиях боевых действий. Ехидный критик тут же задаст встречный вопрос: а почему тогда иранское оружие покупают? Не есть ли это признак его успешности? Но предлагаю посмотреть на ситуацию немного с другой стороны и задам встречный вопрос: а покупатели кто? О причинах российских закупок говорилось выше и объяснять что-то дополнительно представляется излишним. Что же до остальных покупателей… Их можно пересчитать по пальцам одной руки: йеменские хуситы, Колумбия, Венесуэла и совсем немного Сирия. Причем все эти закупки находятся в нижнем ценовом и технологическом сегментах: немного стрелкового оружия, минометы, боеприпасы, неуправляемые ракеты и остальное по мелочи. Весьма показательна в этом отношении история октября 2017 года, когда хуситы в ответ на морской караван минометов и безоткатных орудий из Ирана прямо заявили иранцам следующее: «Эти системы иранского производства нам не нужны ввиду их низкого качества. Просто дайте нам деньги и мы будем сами закупать это на черном рынке, но западного производства».