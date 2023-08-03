В Польше задержали очередного российского шпиона

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали гражданина Беларуси по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, задержанного зовут Михаил А. Он занимался наблюдением за военными объектами и портами, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Подозреваемого арестовали.

Агентство PAP со ссылкой на данные ABW пишет, что 39-летнего белоруса задержали 1 августа. В 2008-2010 годах он работал в Москве, а затем переехал в Петербург. В России подозреваемый был осужден на шесть лет лишения свободы. В 2021 году Михаил А. приехал в Польшу и связался с координатором «шпионской сети».

По данным следствия, выполняя задания, белорус принимал меры предосторожности: часто менял место жительства и уничтожал следы своей преступной деятельности. Каминьский отметил, что это уже 16-й подозреваемый в причастности к российской «шпионской сети» в стране.