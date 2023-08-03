В Госдуме пообещали не мобилизовывать

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил, что бронь от мобилизации не гарантирует предоставления отсрочки от мобилизации, и поддержал военкоматы, которые призывают «забронированных» граждан. Вместе с тем, депутат заверил граждан, что новая волна мобилизации в стране не ожидается. Об этом Картаполов сообщил в интервью «Парламентской газете».

Депутат прокомментировал резонансное решение суда в Ханты-Мансийском автономном округе, который постановил, что полученная от предприятия бронь не является основанием для предоставления отсрочки от мобилизации, и разрешил военкоматам призывать «забронированных» граждан.

«Я напомню, что бронь — временное состояние гражданина. Ее могут снять, например, в связи с переводом на другую должность, которая не является критически важной для устойчивой работы предприятия», — сказал Картаполов. Он добавил, что бронирование «не является непреложным основанием для отсрочки или освобождения от службы», а «все, что принимают люди, люди могут и отменить».

Вместе с тем, Картаполов заверил, что в России не планируется новой волны мобилизации.

«Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет», — объяснил Картаполов