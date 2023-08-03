Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима

Дело рассматривалось в закрытом режиме, в зал заседаний суда не пустили даже родителей Навального.

Суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима. Сторона обвинения требовала приговорить Навального к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В исправительной колонии №6 во Владимирской области прошло выездное заседание Московского городского суда, на котором огласили приговор Алексею Навальному по делу об «экстремизме».

Навальный отбывает во владимирской колонии девятилетний срок, к которому его приговорили по обвинениям в мошенничестве и неуважении к суду. Политик был задержан в России в начале 2021 года, когда он вернулся в страну после лечения.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Навальный многократно выступал с антивоенными заявлениями.