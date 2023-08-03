Мировой океан кипит: температура достигла рекордных значений

Температура мирового океана достигла самой высокой зарегистрированной отметки. Океаны впитывают тепло от изменения климата, что может привести к катастрофическим последствиям для планеты. Об этом пишет BBC.

Среднедневная температура поверхности мирового океана 1 августа поднялась до 20,96°C, согласно данным европейского центра климатических наблюдений Copernicus.

Это не только выше предыдущего рекорда 2016 года — самого теплого в истории человечества, но и значительно выше температур, свойственных сезону.

Ведь обычно мировой океан прогревается к марту. Именно в марте 2016 года был зафиксирован предыдущий пик в 20,95°C.

Повышение температуры мирового океана имеет огромные последствия для климата: более горячие океаны хуже поглощают углекислый газ, могут ускорить таяние ледников и нарушить пищевую цепь, нарушив миграцию живых организмов.