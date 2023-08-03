Польша считает, что «Вагнер» все еще управляется из Кремля

Бойцы частной военной компании «Вагнер» продолжают получать указания из Москвы, считает президент Польши Анджей Дуда. Такое заявление он сделал во время посещения оперативного центра ВМС Польши в Гдыне. Там ему сообщили о продолжающихся манёврах военно-морского флота РФ в Балтийском море.

По словам Дуды, в случае с ЧВК «Вагнер» речь не идёт о частной армии. «У меня нет сомнений, что действия «Вагнера» фактически контролируются российским государством», — сказал он, отметив, что Польша рассматривает размещение наёмников в Беларуси как часть российской угрозы.