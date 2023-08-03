Азербайджанский внешний долг не превысит $10 млрд

Внесены изменения в «Стратегию социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы». О соответствующем распоряжении президента Ильхама Алиева сообщает АзерТадж.

Согласно распоряжению, путем обеспечения необходимого в ближайшие годы финансирования за счет внутренних заимствований к концу 2026 года доля общего государственного долга в ВВП не должна превышать 30%, внешний государственный долг не должен превышать 10 млрд долларов США.

До этого предполагалось к концу 2026 года долю общего государственного долга в ВВП сохранить на уровне около 20%, в то время как долю внешнего государственного долга в ВВП - на уровне около 10%.