Представитель рода Панахали хана прибыл в Шушу
Проживающий в Испании представитель рода Панахали хана – основателя Карабахского ханства, Гулам Акперов вместе с семьей прибыл в город Шуша.
Как сообщает haqqin.az, в ходе поездки, организованной Государственным комитетом по работе с диаспорой, члены семьи Акперовых сначала посетили развалины дворца своего предка и улицу, носящую его имя.
Затем продолжатели ханского рода побывали на площади Базарбаши, Джыдыр дюзю, площади, где расположены “Расстрелянные скульптуры”, месте подписания Шушинской декларации, в доме Хуршидбану Натаван, на “Роднике ханской дочери”, в мавзолее Моллы Панаха Вагифа, у Гянджинских ворот, в мечети Юхары Говхарага, посетили "Иса Булагы" и другие достопримечательности.
Семья Акперовых была подробно проинформирована о работе по реконструкции и благоустройству, проводимой в Шуше.
Гулам Акперов отметил, что в Шуше глубже ощущает величие победы, одержанной азербайджанским народом в Карабахе, и никогда не забудет этот день.
В интервью программе “Родина не далеко” Diaspor TV – канала YouТube комитета семья Акперовых поделилась чувством гордости, пережитой в городе Шуша, выразила признательность Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и азербайджанской армии, почтила память сынов, отдавших жизнь за Родину.