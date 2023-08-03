Представитель рода Панахали хана прибыл в Шушу

Проживающий в Испании представитель рода Панахали хана – основателя Карабахского ханства, Гулам Акперов вместе с семьей прибыл в город Шуша.

Как сообщает haqqin.az, в ходе поездки, организованной Государственным комитетом по работе с диаспорой, члены семьи Акперовых сначала посетили развалины дворца своего предка и улицу, носящую его имя.

Затем продолжатели ханского рода побывали на площади Базарбаши, Джыдыр дюзю, площади, где расположены “Расстрелянные скульптуры”, месте подписания Шушинской декларации, в доме Хуршидбану Натаван, на “Роднике ханской дочери”, в мавзолее Моллы Панаха Вагифа, у Гянджинских ворот, в мечети Юхары Говхарага, посетили "Иса Булагы" и другие достопримечательности.