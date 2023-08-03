Пригожин снова критикует
Руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в первую очередь безопасностью государства должны заниматься спецслужбы, аудиообращение было опубликовано в близком к группировке телеграм-канале Grey Zone.
Комментируя ситуацию с систематическими прилётами украинских БПЛА по территории России, и в частности по Москве, Пригожин заявил: «Специальные службы должны контролировать безопасность государства и его жителей. Поэтому, если опасность исходит и от кого бы она не исходила, то угрозу надо устранять».