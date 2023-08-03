Посол Пакистана благодарит Азербайджан

Чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе поблагодарил азербайджанское государство и народ за неизменную поддержку позиции Пакистана, об этом он заявил журналистам в ходе мероприятия, посвященного Дню солидарности с Кашмиром.

«Сегодня мы собрались на мероприятии, посвященном односторонней отмене Индией 5 августа 2019 года особого статуса автономии провинции Джамму и Кашмир. Хочу особо подчеркнуть, что Азербайджан всегда оказывал поддержку нашей стране в этом вопросе. Президент Ильхам Алиев, правительство и народ Азербайджана постоянно открыто выражают сильную поддержку Пакистану. Во время визита в июне премьер-министра Пакистана в Азербайджан президент Ильхам Алиев еще раз выразил поддержку со стороны правительства Азербайджана Пакистану», — отметил дипломат.

Посол добавил, что на сегодня из каждых восьми человек в Кашмире один является военнослужащим. Это самая напряженная территория в мире, отметил Билал Хайе.