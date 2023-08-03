Командиры «Азова» снова в деле

Командиры «Азова» возвращаются к боевым действиям. В соцсетях полка появились фото с учений ВСУ. На них можно заметить, в том числе, командира «Азова» Дениса Прокопенко.

Напомним, что Прокопенко сначала участвовал в обороне Мариуполя, а потом несколько месяцев держался в осаде на заводе «Азовсталь». Он в мае 2022-го сдался в плен.

В сентябре Прокопенко и еще четверо командиров «Азова» были обменяны и вывезены в Турцию, где ожидалось, что они пробудут до окончания боевых действий.

В начале июля они вернулись в Украину и сразу же сказали, что вернутся к боевым действиям.