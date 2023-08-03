Владимир Путин намерен затянуть войну в Украине до президентских выборов в конце 2024 года. Путин надеется, что на этих выборах победит Дональд Трамп — или, возможно, другой республиканец, который не будет так активно помогать Украине. Это приведет к тому, что позиции России на потенциальных переговорах станут сильнее, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника в администрации США.

«Путин учитывает президентские выборы в США в 2024 году в своем планировании конфликта на Украине в надежде, что проигрыш Байдена в следующем году приведет к тому, что США сократят свою поддержку Киева и улучшат переговорную позицию России», — говорится в материале статьи. В издании также заявили, что американские и европейские официальные лица обеспокоены таким сценарием.

Неназванный европейский дипломат сказал CNN, что именно попытка переждать войну в Украине до выборов в США «и является планом Путина».

Напомним, что Дональд Трамп несмотря на новые уголовные обвинения в свой адрес является фаворитом Республиканской партии на президентских выборах-2024.

Его партийный конкурент, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи сегодня посетил Украину и заявил, что помощь США Украине должна сохраниться в прежнем объеме.