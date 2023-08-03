Европейские лидеры о приговоре Навальному

20:20

Европейские лидеры осудили приговор Алексею Навальному, которого в России приговорили к 19 годам колонии особого режима. В заявлении верховного представителя ЕС Жозепа Борреля отмечается, что судебный процесс по делу Навального был закрытым и проходил в колонии строгого режима, на него не допускали родственников политика и слушателей. Его заявление опубликовано на сайте официального представительства ЕС в России. «Это явно указывает на то, что российская правовая система продолжает использоваться в качестве инструмента борьбы с Навальным. Это также показывает, насколько российские власти его боятся.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также прокомментировала приговор Алексею Навальному. «Произвол российского правосудия, заключившего Алексея Навального в тюрьму еще на 19 лет, — чистая несправедливость. Больше всего Путин боится тех, кто выступает против войны, против коррупции и за демократию — даже из тюремной камеры. Но этим он не заставит замолчать критиков», — написала Бербок в Twitter.

Франция также присоединилось к требованию освободить Навального, назвав дело над ним «судебным преследованием», сообщается на странице Министерства иностранных дел Франции в Twitter. Представитель Министерства иностранных дел заявил, что правительство призывает Россию «немедленно и безоговорочно освободить г-на Навального и сделать то же самое в отношении всех политических заключенных». «Несправедливые условия, произвольные основания и необоснованный исход этого судебного процесса являются доказательством судебного преследования г-на Навального и несоблюдения российскими властями надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — говорится в заявлении.