Европейские лидеры о приговоре Навальному
Европейские лидеры осудили приговор Алексею Навальному, которого в России приговорили к 19 годам колонии особого режима.
В заявлении верховного представителя ЕС Жозепа Борреля отмечается, что судебный процесс по делу Навального был закрытым и проходил в колонии строгого режима, на него не допускали родственников политика и слушателей. Его заявление опубликовано на сайте официального представительства ЕС в России.
«Это явно указывает на то, что российская правовая система продолжает использоваться в качестве инструмента борьбы с Навальным. Это также показывает, насколько российские власти его боятся.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также прокомментировала приговор Алексею Навальному.
«Произвол российского правосудия, заключившего Алексея Навального в тюрьму еще на 19 лет, — чистая несправедливость. Больше всего Путин боится тех, кто выступает против войны, против коррупции и за демократию — даже из тюремной камеры. Но этим он не заставит замолчать критиков», — написала Бербок в Twitter.
Франция также присоединилось к требованию освободить Навального, назвав дело над ним «судебным преследованием», сообщается на странице Министерства иностранных дел Франции в Twitter.
Представитель Министерства иностранных дел заявил, что правительство призывает Россию «немедленно и безоговорочно освободить г-на Навального и сделать то же самое в отношении всех политических заключенных».
«Несправедливые условия, произвольные основания и необоснованный исход этого судебного процесса являются доказательством судебного преследования г-на Навального и несоблюдения российскими властями надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — говорится в заявлении.
#Russie | La France condamne avec la plus grande vigueur la peine de 19 ans d’enfermement en colonie pénitentiaire contre l’opposant et militant anti-corruption russe @navalny. Les conditions de ce procès témoignent d'un acharnement judiciaire.— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) August 4, 2023
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