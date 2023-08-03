Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:35

Россия все более откровенно заявляет, что не заинтересована в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией - по крайней мере, в ближайшее время. Денис Гончар, директор четвертого департамента МИД России, заявил в интервью ТАСС, что мирное соглашение, подписанное сторонами, в будущем приведет к конфликтам, потому что было создано «с ущербом для качества и без проведения необходимых приготовлений». «Наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, он заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений», - подчеркнул дипломат.

Представитель МИД обратил внимание на то, что «из западных столиц» периодически раздаются заявления о том, что Баку и Ереван смогут подписать мирный договор «чуть ли не в ближайшие недели и месяцы». Однако, по словам Гончара, Россия исходит из того, что сроки подписания должны определять сами стороны. «Задача ответственных посредников - не форсировать переговорный процесс в угоду конъюнктурным соображениям, а способствовать выходу на прочные долговременные договоренности. Они должны опираться на сложившиеся реалии, прежде всего - на российско-армяно-азербайджанские заявления, сделанные на высшем уровне, а также на действующие на их основе механизмы», - заключил Гончар. По словам российского дипломата, Азербайджан и Армения не готовы заключать мирный договор на любых условиях, им предстоит еще разрешить некоторые сложные вопросы. «Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем», - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие проблемы сдерживают установление мира между этими странами. Как отметил дипломат, важнейшей из обозначенных тем является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения «общепризнанных прав армянского населения Нагорного Карабаха» в рамках правового поля Азербайджана.

«Соответствующая логика определена сторонами после взаимного подтверждения действенности Алма-Атинской декларации 1991 года. Востребован также механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана», — добавил Гончар. Итак, давайте попробуем перевести то, что директор департамента МИД России сказал «на дипломатическом языке», на понятный всем язык. Во-первых, следует подумать над тем, что именно Россия имеет в виду под «плохо и наспех подготовленным» мирным соглашением. Действительно ли проект документа, обсуждаемый в настоящее время за столом переговоров, был подготовлен «наспех и некачественно»? Действительно ли подписание этого документа может привести к новым «трагедиям и конфликтам» в будущем? Как известно, через несколько месяцев после прекращения боевых действий, а именно в начале 2021 года, азербайджанская сторона выступила с инициативой подписания мирного соглашения и письменно представила армянской стороне проект, в котором описано, на каких основаниях должно основываться будущее мирное соглашение (всем известные 5 принципов). Дело в том, что трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября с участием России, было не мирным соглашением, а скорее документом, направленным на прекращение боевых действий, равно как и на формирование нового статус-кво в регионе. Южному Кавказу нужен был долгосрочный мир, и потому пресловутый мирный договор должен быть подписан на условиях стороны, выигравшей войну. Эти условия вполне справедливы и основываются на основных принципах международного права, в том числе на признании двумя странами территориальной целостности друг друга. Но подход России заключается совсем в другом. В Москве считают, что стороны должны сохранить вопрос статуса «Нагорного Карабаха» для будущих поколений, делая упор на длительное военное присутствие России в регионе. Исходя из этого, стороны должны сосредоточиться на делимитации границ и открытии коммуникаций. Иными словами, после 44-дневной войны Россия решила вновь «заморозить» конфликт.

Позже инициативу взял на себя Запад, и тогда Армения приняла пять основных принципов, выдвинутых Азербайджаном. На их основе был подготовлен проект мирного соглашения, а затем, с учетом предложений сторон и посредников, проект принял более всеобъемлющую форму не только для мира, но и для установления нормальных отношений между двумя государствами. Иными словами, документ, который сейчас находится на столе переговоров и обсуждается с участием Вашингтона и Брюсселя, нельзя назвать «наспех и плохо подготовленным». Если этот документ будет подписан, то Армения официально признает бывший Нагорно-Карабахский регион частью Азербайджана, и таким образом первопричина конфликта будет устранена. Правовой основой для проживания армянского населения на территории Азербайджана станет его Конституция. Но в России намекают, что мир, подписанный на таких условиях, не будет долговечным и приведет в будущем к «новым трагедиям и конфликтам». Однако новая история показала, что именно попытки сохранить статус-кво, «законсервировать» конфликт, а также отсутствие гарантий окончательного мира как раз и вызывают новые коллизии. В этом контексте может быть верным аргумент российской стороны о том, что официальное прекращение конфликта и достижение долгосрочного мира несовместимы с интересами Москвы в регионе. Поэтому сторонам и посылается сигнал о том, что они могут столкнуться с новыми трагедиями в будущем, если не будет подписано мирное соглашение, удовлетворяющее интересы России. Не случайно до этого российские официальные лица неоднократно и на различных уровнях выражали обеспокоенность тем, что посредничество Запада в переговорах между Азербайджаном и Арменией рассчитано на «вытеснение России из региона». Иными словами, Москва признаёт, что ее участие в регионе связано с возобновлением конфликтов, и заявляет, что не нужно спешить с миром. То есть мир может состояться только в той форме и на тех условиях, которых хочет Россия.