В Мингячевире утонули 2 человека

На горячую линию «112» МЧС поступила информация о том, что в городе Мингячевир в Мингячевирском водохранилище утонули 2 человека, об этом сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

В сообщении ведомства отмечается, что к поискам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенных поисковых мероприятий было найдено тело одного из утонувших.

Поиски продолжаются.