Турция выдала ордер на арест иранки, которая сожгла Коран в Швеции

В рамках расследования, инициированного главной прокуратурой Анкары, был выдан ордер на арест Бахрами Марджан, которая подожгла Коран в Стокгольме, сообщает TRT Haber.

Было установлено, что Бахрами Марджан, иранка по происхождению, сожгла Коран в присутствии полиции в Стокгольме.

В связи с этим Генеральная прокуратура Турции возбудила дело по обвинению в «подстрекательстве к ненависти и вражде и публично оскорбляющие религиозные ценности, принятые частью народа».

По запросу главной прокуратуры пятый суд по уголовным делам Анкары выдал ордер на арест Марджан.