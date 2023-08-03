«Россияне позволяют украинцам выйти на минные поля, а затем агрессивно контратакуют, часто с участием бронетехники и противотанковыми управляемыми ракетами на флангах. Как только украинская техника оказывается выведена из строя, войска РФ применяют против пехоты миномёты и артиллерию. Если украинские отряды преодолевают минные поля и попадают в оборонительные укрепления, россияне часто взрывают заранее заложенные заряды, предварительно покинув свои окопы, чтобы уничтожить первую волну атакующих», — говорится в статье.

С началом контрнаступления ВСУ российские войска изменили свою тактику обороны на занятых ими украинских территориях. Об этом пишет издание The Wall Street Jounal.

После первых попыток прорвать минные поля Украина понесла значительные потери и тоже адаптировала свою тактику.

Небольшие отряды проникают на российские позиции, чтобы сбить с толку противника и нанести удар с флангов, прежде чем предпринимать попытки лобового прорыва. Это уменьшило потери украинской армии, но крайне замедлило её продвижение (до 700 м за одну наступательную операцию), что даёт возможность войскам РФ перегруппировываться.

Вместе с тем именно снижение потерь в технике является "ключевым моментом" для ВСУ, чтобы использовать бреши в обороне РФ для прорыва.

Также немаловажным моментом стало уничтожение контрбатарейных радаров и многих артиллерийских систем РФ высокоточными западными ракетами.

Как результат, "впервые в войне украинские гаубицы могут вести непрерывный огонь по российским позициям", а Москва, "продолжая уничтожать украинскую технику на минных полях, сохраняет меньшую артиллерийскую мощь, чтобы уничтожить проходящую сквозь них пехоту".

"В результате украинским войскам удаётся занять российские позиции, даже когда их техника оказывается застигнутой врасплох", — говорится в статье.

В ответ Кремлю приходится действовать более агрессивно в использовании бронетехники, что вынуждает размещать её вблизи к линии фронта, что сделало эти машины уязвимыми.