Саудовская Аравия подтвердила проведение переговоров по Украине
Саудовское агентство печати подтвердило, что 5 августа в Джидде пройдет встреча по мирному урегулированию конфликта в Украине. Встреча пройдет на уровне советников по национальной безопасности. Представители России на переговоры приглашены не были, передает «Коммерсантъ».
Как передает агентство, правительство Саудовской Аравии надеется, что встреча поспособствует укреплению диалога и сотрудничества путем обмена мнениями по поводу дипломатических решений конфликта.
На встрече в Джидде ожидаются представители около 40 стран, включая Великобританию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили.