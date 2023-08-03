В Латвии распрощаются с не сдавшими языковой экзамен россиянами
Почти 6 тысяч россиян с постоянным видом на жительство в Латвии, все еще не сдавших экзамен по латышскому языку для продления права на пребывание в ЕС, в сентябре получат письма с официальным требованием покинуть прибалтийскую страну, об этом заявил председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, сообщает LSM.
Получившие письма с требованием покинуть Латвию граждане РФ должны будут выехать из страны в течение трех месяцев. При этом уголовная ответственность за отказ исполнить предписание не предусмотрена. Но граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, могут оштрафовать.