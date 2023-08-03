Зеленский поблагодарил СБУ за Новороссийск

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка относительно спецоперации ведомства в бухте Новороссийска и повреждения российского десантного корабля "Оленегорский горняк". Об этом сообщает "Украинская правда".

"Был доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад - государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься", — сказал Зеленский.

Напомним, что в Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.