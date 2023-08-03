Собянин показал, как преобразится «Олимпийский»

В Москве развернулась масштабная реконструкция спортивного комплекса «Олимпийский». Значимость проводимых работ подчеркнул мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Отметим, что в 2017 году СК «Олимпийский» выкупила компания «Киевская площадь», которая принадлежит миллиардерам из Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву.

«Реконструкция легендарного спорткомплекса «Олимпийский» по своим масштабам превосходит все, что делалось раньше со спортивными объектами в городе», — сказал он.

Готовность объекта составляет почти 50%. В результате работ в нем появится четыре сооружения вместо двух имеющихся: арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, малый концертный зал. Первые три объединят системой переходов, говорится в публикации московского мэра.

По его словам, реконструкцию планируют завершить к 2025 году. В комплексе будут доступны больше 30 видов спорта.

Собянин выразил уверенность, что новый «Олимпийский» станет уникальным местом притяжения для жителей столицы.