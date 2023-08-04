В Балакене юноша зарезал своего дядю

4 августа около 15:00 часов в районный отдел полиции поступила информация о том, что житель села Халатала Балакянского района Залхаев Шахин Ахмед оглу (1976 г. р.) скончался от колото-резаных ран в доме, где он проживал.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, подозреваемый в совершении преступного деяния был задержан. Задержанным оказался племянник покойного Залхаев Ахмед Магомед оглу (2006 г. р.).

По данному факту проводится расследование.