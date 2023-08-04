Леонид Швец, автор haqqin.az 4 августа 2023, 23:23

19 лет колонии особого режима. Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению. Так Алексей Навальный отреагировал на решение российского суда, который приговорил его к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Продолжительность срока не стала новостью, было заранее понятно, что влепят что-то, уходящее за горизонт. Если уж Владимира Карамурзу приговорили к 25 годам, то Навальному светило что-то сопоставимое. Шокировало то, что 19 лет один из лидеров российской либеральной оппозиции проведет в условиях особого режима (у Карамурзы – колония строгого режима). Особый режим считается в России заменой смертной казни. В стране еще действует мораторий на высшую меру наказания через лишение жизни, и вот в результате высшей мерой стало отбывание срока в особом режиме. Предназначается оно для серийных убийц, каннибалов, террористов, лидеров организованных преступных группировок. Вот и Навального суд почитал подходящим под соответствующую категорию. Заключенные в особом режиме находятся все время под видеонаблюдением и при включенном свете. Переговариваться с сокамерниками нельзя, все передвижения в согнутом положении, в наручниках за спиной, в сопровождении нескольких охранников и кинолога с собакой. Прогулки в закрытом дворике без проникновения солнечных лучей. Первые десять лет заключения нет права на свидания и переписку. В определенном смысле эта высшая мера пострашнее той, где жизни лишают быстро, одним махом.

Такая показная расправа с Навальным, убийство при сохранении жизни, лишний раз свидетельствует о его особом статусе символа сопротивления режиму: символ символически уничтожили у всех на глазах и ко всеобщему сведению. Точно так же раньше его пытались убить, но на той стадии развития людоедского режима пытались сделать это тайно, с помощью хитрого яда, а теперь стесняться не только нечего, а просто не положено, что многое говорит о той трансформации, которая произошла со страной за последние три года. Многие комментаторы утешительно говорят, что 19 лет – это очень условный срок, сидеть Навальному гораздо меньше - столько, сколько протянет этот режим. Это и правда, и неправда одновременно. Режим действительно может рухнуть в обозримом будущем. Но ведь может, и нет. Навальный может дождаться освобождения, но может и не выжить в тех диких условиях содержания, которые ему запросили, даже не сомневайтесь, на самом верху.