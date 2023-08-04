В Украине подсчитали потери от выхода России из зерновой сделки

В 2023 году Украина потеряет два миллиарда долларов выручки из-за выхода России из зерновой сделки. Как сообщает издание «Экономическая правда», об этом рассказал руководитель департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

«По зерновому коридору это [выход России из зерновой сделки] повлияет на скорость экспорта зерна. Что не экспортируется в этом году, будет экспортироваться в следующем. В текущем году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на два миллиарда долларов», — сообщил Лепушинский.