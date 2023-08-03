Лондон и Вашингтон высказались о деле Навального
Вашингтон и Лондон осудили приговор, вынесенный в пятницу российским судом против оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает haqqin.az со ссылкой на заявления представителей МИД обеих стран.
В заявлении официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера сегодняшний вердикт суда в отношении Навального назвали «несправедливым завершением несправедливого судебного разбирательства», говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера, опубликованном на сайте Госдепартамента.
«В течение многих лет Кремль пытался заставить Навального замолчать и не допустить, чтобы его призывы к прозрачности и подотчетности дошли до российского народа, – заявил Миллер. «Проведя этот последний судебный процесс в тайне и ограничив доступ адвокатов к предполагаемым доказательствам, российские власти еще раз продемонстрировали как необоснованность дела, так и отсутствие надлежащей правовой процедуры для тех, кто осмеливается критиковать режим».
Выразил свое резкое несогласие с приговором Навальному и официальный Лондон. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли потребовал немедленного освобождения российского оппозиционного политика.
«Алексей Навальный был приговорен к дополнительным 19 годам лишения свободы в российской тюрьме. Его преследование показывает полное игнорирование Россией даже самых элементарных прав человека. Несогласие нельзя заглушить. Великобритания требует его немедленного освобождения», — написал политик на своей странице в Twitter.
Alexei @Navalny has been sentenced to an additional 19 years in a Russian prison.— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) August 4, 2023
His abuse shows Russia’s complete disregard for even the most basic of human rights.
Dissent cannot be silenced. The UK calls for his immediate release.