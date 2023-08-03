Удар по Новороссийску привел к скачку цен на зерно

Биржевая стоимость пшеницы выросла больше чем на 4% после закрытия из-за атаки дронов порта Новороссийска, который является крупным зерноотгрузочным узлом, пишет Bloomberg. Кроме того, на это повлияли планы Индии пересмотреть свой налог на импорт пшеницы.

Стоимость пшеницы на Чикагской торговой бирже выросла на 4,3% после закрытия порта в Новороссийске из-за атаки беспилотников крупного зерноотгрузочного узла, пишет Bloomberg. На 19:30 мск рост замедлился до 1,04%, фьючерсы на пшеницу торгуются по $6,33 за бушель.

Работа порта остановилась на несколько часов после того, как два морских безэкипажных катера атаковали военно-морскую базу Новороссийск, отмечает Bloomberg. Несмотря на то, что закрытие порта было недолгим, эскалация в Черном море усугубила неопределенность в отношении торговых потоков в разгар сезона урожая, пишет Bloomberg.

Кроме того, к росту цен на пшеницу привело сообщение о планах Индии рассмотреть вопрос о снижении или отмене налога 40% на импорт пшеницы. Страна может приобрести у России несколько миллионов тонн пшеницы из-за роста цен на внутреннем рынке и прогнозов невысокого урожая.