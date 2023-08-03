«Убийца Twitter» от Цукерберга в агонии спустя месяц после запуска

Threads, принадлежащий Meta Platforms, столкнулся со стремительным оттоком пользователей всего через месяц после широко разрекламированного запуска. Согласно свежим отраслевым оценкам, вовлеченность в приложение, которое задумывалось как «убийца Twitter», упала до нового минимума, сообщает CNN.

Данные Sensor Tower и Similarweb - компаний, занимающихся исследованиями рынка, подчеркивают проблемы, стоящие перед Meta.

По данным Sensor Tower, ежедневное количество активных пользователей Threads снизилось на 82% с момента запуска приложения с 5 по 31 июля, и каждый день приложением пользуются всего восемь миллионов пользователей. По данным Sensor Tower, это самый низкий показатель со дня после выпуска приложения, когда число активных пользователей в день достигло примерно 44 миллионов.

Выводы Similarweb показали ту же картину снижения. «Число пользователей Threads достигло пика примерно в 49 миллионов 7 июля, на следующий день после запуска, и неуклонно падало до чуть более 11 миллионов к 29 июля», - сказал Дэвид Карр, старший менеджер по аналитике в Similarweb.

Напомним, что 10 июля Цукерберг объявил, что более 100 миллионов человек зарегистрировались на Threads, что сделало его одним из самых скачиваемых приложений в истории.