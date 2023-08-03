Всплыли новые связи между Кремлем и АдГ

Российские власти и спецслужбы могли с помощью посредника инициировать и спонсировать иск фракции немецких ультраправых из партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге в Федеральный конституционный суд Германии против поставок немецкого оружия в Украину. Об этом пишет DW, приводя данные из совместного расследования Der Spiegel и The Insider.

В центре расследования - родившийся в Украине публицист Владимир Сергиенко, с 1991 года живущий в Германии и получивший в 2022 году немецкое гражданство. Сергиенко регулярно участвует в эфирах российских пропагандистских каналов, где его часто представляют немецким политологом.

Журналисты The Insider получили доступ к переписке Сергиенко, который во время частых визитов в Россию (17 поездок с начала полномасштабной агрессии) встречался, как полагают авторы расследования, со своими кураторами из российского правительства и российских спецслужб. Согласно взломанной переписке, Сергиенко в беседах назвал сумму в 25 тысяч евро в месяц в качестве расходов на юридическое сопровождение обращения АдГ в конституционный суд и 10 тысяч евро на расходы кураторства и представительские расходы, утверждают авторы расследования.

Согласно данным немецкой таможни, Сергиенко неоднократно ввозил из поездок в Россию в Германию 9 тысяч евро наличных средств.

4 июля 2023 года фракция "Альтернативы для Германии" в бундестаге действительно подала иск в Федеральный конституционный суд, пытаясь опротестовать поставки немецкого оружия Украине, решение о которых было принято без учета мнения бундестага. Представители фракции отрицают, что сделали это по просьбе из Москвы или на российские деньги.