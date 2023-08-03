Впервые за все годы выступления наших клубов в еврокубках сразу три матча состоятся в Баку в один вечер. Такого футбольного евроизобилия у бакинских болельщиков не было никогда!

Изначально, согласно жребию, 10 августа в Баку должны были быть сыграны два матча: «Карабах» - ХИК (Финляндия) в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы и «Сабах» - «Партизан» (Сербия) в 3-м раунде Лиги конференций. Однако в пятницу стало известно, что в следующий четверг в столице состоится и встреча между «Нефтчи» и турецким «Бешикташем», которая по жеребьевке должна была быть сыграна в Стамбуле.

Данное изменение внес УЕФА, учитывая, что в тот же день в Стамбуле играет другой местный гранд – «Фенербахче». При этом в Европейском футбольном союзе закрыли глаза на то, что в Баку в этот день состоятся аж три евроматча, и болельщики будут разрываться между Масазыром, районом метро «Гянджлик» и «8-м километром».

В дело вмешалась АФФА. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Ассоциации, на обращение АФФА в УЕФА отреагировали тем, что предложили азербайджанским клубам договориться с соперниками, чтобы перенести одну из игр на день раньше – 9 августа. Однако ни ХИК, ни «Партизан» на это не пошли, объяснив свой отказ тем, что их выездная программа уже полностью сверстана.

Итак, 10 августа в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч «Карабах» - ХИК. В это же время на «Банк Республика Арене» «Сабах» будет принимать «Партизан». А в 21:00 на «Нефтчи Арене» «Нефтчи» сыграет с «Бешикташем».