Страны Западной Африки готовятся к войне против Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план для возможного военного вмешательства в Нигере, в том числе порядок и время размещения сил. Об этом пишет Reuters.

В ЭКОВАС заявили, что не скажут устроившим переворот мятежникам в Нигере, когда и куда нанесут удар: решение примут главы государств.

Как сообщает Al Jazeera, президент Нигерии, самой густонаселенной страны Африки, Бола Тинубу написал письмо в Сенат своей страны, в котором просил его членов поддержать региональную военную интервенцию в соседнем Нигере.

Нигерийская газета TheCable сообщила в пятницу, что Тинубу выступил за наращивание военной мощи и развертывание персонала для военного вмешательства, чтобы добиться сдачи власти военной хунты и восстановления конституционного строя в соседнем Нигере.

Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению им войны.

Напомним, на прошлой неделе в Нигере произошел военный переворот, в результате которого военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Мохаммеда Базума и объявили о свержении его правительства.