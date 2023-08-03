Снова бьют по Крымскому мосту

О взрыве в районе села Яковенково в Крыму со ссылкой на местных жителей пишет Mash. По их данным, на Крымском мосту отключили освещение.

О том, что в районе Крымского моста слышны взрывы, со ссылкой на очевидцев пишет «Осторожно, новости». О взрыве в Керчи также со ссылкой на очевидцев пишет SHOT.

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

На информацию о взрывах отреагировал советник главы Крыма Олег Крючков.

«Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — написал он в своем телеграм-канале.