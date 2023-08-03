Алжир предостерегает против военного вмешательства в Нигере

Власти Алжира предостерегли в пятницу делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) от реализации идеи военного вмешательства в Нигере, сообщает агентство ЭФЭ.

"Нужно использовать все мирные и дипломатические инструменты, чтобы избежать сценария с применением силы. Силовое вмешательство способно лишь осложнить ситуацию не только в Нигере, но и во всем нашем регионе", — заявил делегации глава алжирского МИД Ахмед Аттаф.

Ранее в ЭКОВАС призвали военных в Нигере вернуть власть президенту страны Мохамеду Базуму. Если этого не произойдет, то лидеры стран-членов ЭКОВАС не исключили вариант с военным вмешательством.