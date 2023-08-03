Федерация волейбола Азербайджана провела семинар для тренеров из регионов ФОТО
Федерация волейбола Азербайджана (AVF) продолжает свою работу по развитию волейбола в регионах.
С этой целью 3 августа начался семинар для волейбольных тренеров из различных районов страны. Занятия проводит Шахин Чатма, возглавляющий юношеские сборные Азербайджана.
В семинаре участвуют тренеры из Агстафы, Товуза, Газаха, Шамкира и Геранбоя. Он состоит из теоретической и практической частей. По итогам семинара тренерам будут выданы сертификаты. AVF проведет семинары и для тренеров из других регионов.